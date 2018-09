Boccea: nell'auto nascondono dosi di hashish, nei guai due 20enni e un 18enne

Nascondevano la droga in auto. Due 20enni e un 18enne sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I tre, a bordo di un'utilitaria, sono stati fermati dai militari in via Boccea per un controllo. Il 18enne, sin da subito, si è mostrato nervoso, atteggiamento che ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione sul posto ha permesso ai militari di rinvenire 6 dosi di hashish e denaro contante. Successivamente, presso i loro domicili, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato altre 14 dosi della stessa sostanza, già confezionate, e circa 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. I tre arrestati sono stati accompagnati presso le loro abitazioni, in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.