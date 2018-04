Ordigno bellico vicino i binari: interrotta la linea regionale

Un ordigno bellico inesploso lungo una scarpata adiacente ai binari della linea ferroviaria regionale. Questo quanto ha determinato lo stop alla circolazione dei treni della Fl4 Roma-Velletri a partire dalle 10:10 di giovedì 5 aprile. Lo rende noto Rfi. Il rinvenimento della bomba del secondo conflitto mondiale fra Ciampino e Pavona.

Blocco treni Fl4 Roma-Velletri:

Come informa Rfi: "Circolazione ferroviaria sospesa dalle 10.10, fra Pavona e Ciampino, linea FL4 Roma – Velletri, per il ritrovamento di un ordigno bellico inesploso della seconda Guerra mondiale in prossimità della stazione di Ciampino, lungo una scarpata. Per garantire la mobilità Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo con bus fra Ciampino e Pavona. La circolazione potrà riprendere solo dopo la rimozione dell’ordigno e il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria"