Guasto alla linea elettrica: fermi i treni della Termini-Centocelle

Linea Termini-Centocelle interrotta a causa di un "guasto tecnico". Lo stop al trenino che percorre la via Casilina a partire dalle 18:00 di oggi 27 febbraio. In particolare il servizio è stato momentaneamente interrotto a causa di un problema alla sede della linea elettrica della stazione di Centocelle. Come scrive InfoAtac è possibile utilizzare in "sostituzione i bus della linea 105".