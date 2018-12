Treno investe animale sui binari: linea regionale ferma due ore. Ritardi fino a 100 minuti

Traffico ferroviario bloccato in entambe le direzioni di marcia sulla linea Fl7 Roma-Formia per l'investimento di un animale fra le stazioni Fondi-Sperlona e Monte San Biagio, nel territorio di Latina. Per questo alle 7:50 di lunedì 17 dicembre si è reso nececessario il blocco della linea. Sul posto sono intervenuti i tecnici di RFI e la Polizia Ferroviaria.

Come informano da Rfi alle 8:50 il traffico ferroviario è stato riattivato con un "rallentamento precauzionale" in direzione Napoli. Ancora sospesa la circolazione in direzione Roma. Il traffico ferroviario è ripreso alle 9:50 ed è poi tornato progressivamente alla normalità. Due Intercity e e cinque Regionali hanno registrato fino a 100 minuti di ritardo.

Sempre stamattina, dalle 7:10 alle 7:50, un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione di Roma Prenestina ha determinato dei rallentamenti alla circolazioine ferroviaria in transito. Risolto il problema tecnico a pagarne le conseguenze sono stati i passeggeri di otto convogli Alta Velocità e otto treni Regionali, che hanno accumulato ritardi fino a 30 minuti.