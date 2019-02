Ragazza colpita da un treno in stazione, linea sospesa e disagi per i pendolari

È stata colpita da un treno senza per fortuna essere investita dal convoglio. Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per una ragazza, rimasta coinvolta in un incidente alla stazione ferroviaria Sgurgola, in provincia di Frosinone. È accaduto alle 8:00 di venerdì 22 febbraio. Inevitabili i disagi ai convogli della linea Roma-Cassino, dove si sono registrati ritardi fino a 60 minuti dopo uno stop temporaneo alla circolazione di 50 minuti.

Secondo quanto si apprende la ragazza stava prendendo il treno alla stazione della Sgurgola per andare a Roma. Distratta, sarebbe stata colpita da un treno in arrivo in stazione per per poi cadere sui binari vicini. Scossa ma illesa, la ragazza è stata medicata sul posto dal personale del 118 rifiutando il trasporto in ospedale.

Per consentire gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria il traffico ferroviario è stato temporaneamente sospeso per poi essere ripristinato alle 8:55. I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 60 minuti.

Disagi anche per i pendolari della linea Roma-Formia, rallentata dalle 6.35 per un inconveniente tecnico fra Torricola e Pomezia-Santa Palomba. Risolto il problema alle 8:05 la circolazione è tornata progressivamente alla normalità. In questo caso i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 30 minuti.