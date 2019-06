Guasti sulle linee ferroviarie: treni fermi e ritardi sulla Fl2 e Fl6

Disagi sulle linee ferroviarie. Ad essere interrotte la Fl2 e la Fl6. Nel primo caso lo stop temporaneo, risolto intorno alle 15:20, per un guasto ad un treno passeggeri regionale fermo a Tor Vergata. Per questo è stato necessario sospendere la circolazione fra Ciampino e Colle Mattina per consentire le verifiche tecniche a bordo treno.

Dalle 14:30 sempre di venerdì 14 giugno, è stato inoltre sospeso il traffico ferroviario sulla Roma-Sulmona fra Carsoli e Castel Madama per un guasto alla “rete elettrica Gestore nazionale”. Sul posto i tecnici Rfi.

Riprogrammato il servizio ferroviario con ritardi, cancellazioni e limitazioni. Richiesto un servizio sostitutivo con autobus.

È tornata invece regolare alle 12:50 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Civitavecchia, rallentata dalle 5:30 per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a Roma Aurelia. I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 15 minuti.