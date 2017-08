Incendio sui binari: interrotta la linea ferroviaria Roma-Velletri

Prima l'incendio in prossimità dei binari con ritardi e limitazioni ai treni regionali poi la sospensione della linea. Disagi per gli utenti dei treni della linea Fl4 Roma-Velletri, "interrotta" dalle 16:30 di oggi 17 agosto causa "incendio in prossimità dei binari". Come informa Rfi i treni subiranno ritardi, cancellazioni e limitazioni. Sul posto per domare il focolaio i vigili del fuoco ed il personale di Rfi al lavoro per ripristinare il traffico ferroviario.