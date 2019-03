Bisarca danneggia passaggio a livello, fermi i treni regionali. Chiusa via dei Laghi

Treni della linea regionale fermi ed un tratto di via dei Laghi chiusa. Disagi per gli utenti della linea Fl4 Roma-Velletri e per gli automobilisti. Nel primo caso il traffico ferroviario è stato sospeso, dalle 16:40 circa, fra Ciampino e Pavona causa il danneggiamento delle barriere di un passaggio a livellio a Casabianca da parte di una bisarca che trasportava alcuni furgoni, con uno degli stessi che ha poi danneggiato la barriera alzata.

Attivati i bus sostitutivi, come ha poi informato Rfi, la circolazione ferroviaria ha ripreso alle 19:20. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 40 minuti, mentre dieci regionali sono stati limitati nel percorso.

Con la bisarca rimasta incastrata con il furgone al passaggio al livello, per consentire la rimozione del mezzo è stato necessario chiudere il tratto di via dei Laghi che attraversa la barriera danneggiata, tra viale Marino e via Bruxelles, nel Comune di Ciampino. Pesanti ripercussioni al traffico della zona.

Sul posto per regolare la viabilità ed effetture i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ciampino. Ripercussioni al traffico si sono registrate sui percorsi alternativi di via Bruxeless, via Mura dei Francesi e Folgarella.

Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. I pompieri sono intervenuti con due squadre ed una autogru. Nessuno è rimasto ferito.