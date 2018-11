Treno fermo in stazione causa guasto: interrotta la linea regionale

Traffico ferroviario sospeso sulla linea Fl3 Roma-Viterbo. Lo stop dalle 14:50, in direzione Roma, per un guasto ad un treno regionale a Roma Balduina. Lo comunica Rfi. In corso le operazioni di recupero del convoglio.

Risolto l'incoveniente tecnico la linea è stata riattivata alle 15:40. Partitto con 50 minuti di ritardo il treno fermo in stazione gli altri convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 40 minuti.