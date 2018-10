Treni: guasto alla linea elettrica, sospesa tratta dellla linea regionale. Attivati i bus sostitutivi

Lo sciopero dei mezzi a Roma e lo stop dei treni regionali a Tivoli Terme. Mattinata di passione per gli utenti della linea ferroviaria regionale sospesa fra Bagni di Tivoli e Lunghezza per un guasto alla linea elettrica. Il problema a partire dalle 6:20 di venerdì 12 ottobre con il blocco della parte finale della Fl2 Roma-Tivoli-Sulmona ed i convogli fermi nelle stazioni di Guidonia e Lunghezza con limitazioni e ritardi fino a 120 minuti.

Blocco treni regionali Fl2 Roma-Tivoli-Sulmona

Sul posto sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare il regolare funzionamento dell'infrastruttura. Trenitalia ha poi potenziato l’assistenza ai viaggiatori nelle stazioni di Bagni di Tivoli, Guidonia, Lunghezza e Roma Tiburtina.

Bus sostitutivi treni Roma-Tivoli

Alle 10:00, come informa ancora Trenitalia, è stato quindi attivato un servizio sostitutivo con autobus fra le stazioni di Bagni di Tivoli e Roma Tiburtina. Prosegue il lavoro dei tecnici di RFI per ripristinare le normali condizioni di circolazione. Continua l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare la piena potenzialità dell'infrastruttura, prevista per le ore 13.30.