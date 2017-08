Cade ramo in viale Parco del Celio: tranciati cavi del tram

Un grosso ramo è crollato su via del Parco del Celio: linea del tram 3 paralizzata fino alle 16:30. È successo oggi 10 agosto intorno alle 13:30 quando il ramo si è staccato da un pino precipitando sulla linea.

Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili urbani con il I Gruppo Centro per gestire la viabilità, il Servizio Giardini di Roma Capitale, i Vigili del Fuoco e il personale Atac per liberare i binari per permettere la circolazione dei mezzi. Attivati bus sostitutivi nella tratta da Porta Maggiore a Piramide, in entrambe le direzioni fino alle 16:30 quando il ramo è stato rimosso e la circolazione del tram ripresa.