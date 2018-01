Blocco traffico a Roma: domani stop auto in fascia verde, polemiche dei tifosi della Lazio

Blocco del traffico. La Capitale si ferma per la domenica ecologica. E' la seconda dei quattro appuntamenti previsti dall'amministrazione Raggi. Un blocco della circolazione per i mezzi privati che sta già alimentando delle polemiche. In particolare per l'orario in cui è previsto il divieto: 7.30 – 12.30 e 16.30-20.30. Vale a dire, durante il match Lazio Chievo.

L'auspicio della Lazio

La società sportiva biancoceleste, già nella giornata di giovedì18 gennaio, aveva auspicato un'inversione di marcia. "Indicazioni riguardo il traffico potrebbero condizionare i tifosi – aveva ricordato Marco Canigiani, responsabile marketing dei biancocelesti ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 FM – pertanto ci auguriamo ci possano essere delle informazioni definitive nelle prossime ore".

Consentire uscita dall'Olimpico

Anche l'opposizione capitolina si è fatta sentire per sollecitare l'intervento dell'amministrazione pentastellata. “Faccio appello alla sensibilità della Sindaca Raggi e dell’Assessore allo Sport Frongia affinché modifichino l’ordinanza per non penalizzare inutilmente gli sportivi – ha dichiarato Alessandro Onorato, capogruppo della Lista Marchini in Campidoglio – Il Comune di Roma garantisca ai tifosi la possibilità di raggiungere lo stadio con i propri mezzi domenica 21 gennaio". Come fare quindi? Onorato lancia la proposta. "Basta aumentare di un’ora, fino alle 17.30, la fascia di circolazione per le auto e consentire l’uscita dei tifosi dall’Olimpico. Considerato lo scarso livello del servizio di trasporto pubblico locale e le difficoltà che avrebbero tassisti e Ncc a raggiungere lo stadio risulterebbe impossibile per i tifosi della Lazio e del Chievo Verona raggiungere o lasciare lo Stadio Olimpico".

I veicoli interessati dall'ordinanza

Il blocco del traffico sarà valido nella cosiddetta "Fascia Verde" del Piano generale del trasporto urbano. Il divieto di circolazione sarà esteso anche ai diesel Euro 6, mentre saranno esentati i veicoli elettrici, gli ibridi, alcune tipologie di ciclomotori ed altri mezzi privati espressamente indicati nell'ordinanza firmata dalla Sindaca Raggi.

Le iniziative dell'amministrazione

Per limitare i disagi, sarà incrementato Assessorato alla mobilità e dipartimenti hanno concordato un potenziamento del servizio di trasporto pubblico soprattutto durante le fasce orarie di interdizione. Inoltre in occasione della domenica ecologica, l'Assessorato di Linda Meleo ha coinvolto anche i Municipi. Agli enti di prossimità è stata deputata l'organizzazione di iniziative utili a sensibilizzare la popolazione sull'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e sui vantaggi di un trasporto improntato sulla sostenibilità.