Smog a Roma: stop ai veicoli più inquinanti giovedì 9 e venerdì 10 gennaio

Ritornanto le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti per le giornate di giovedì 9 e venerdì 10 gennaio. È quanto prevede un’ordinanza sindacale emanata in seguito al superamento dei limiti di legge dei valori di PM10. Nello specifico, il provvedimento stabilisce la limitazione per il sarà dalle ore 7.30 alle ore 20.30 della circolazione veicolare nella Ztl Fascia Verde di Roma per:

- Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1

- Autoveicoli Benzina Euro 2



Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici. Non solo. Saranno infatti previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici. Negli edifici elencati nell'ordinanza, i riscaldamenti non dovranno superare i 18 e i 17 gradi.

"Inoltre sull'intero territorio comunale, dovranno essere intensificati i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme sul divieto di combustione all'aperto; di procedere al controllo per l'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di contenimento di emissioni polverulenti prodotte da attività di cantiere", si legge. Non è la prima volta che accade nel 2020.