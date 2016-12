Blocco traffico Roma 27 dicembre: ferme le auto diesel Euro 3

1 / 4

Blocco del traffico per alcune categorie di auto anche per martedì 27 dicembre 2016. Restano infatti alti i livelli di Pm10 nell'aria nonostante il naturale calo delle auto circolanti dovute alle festività. Domenica 25 sforamenti sono stati fatti segnare da tutte le centraline, ad eccezione di quella di Castel di Guido. Record negativo a Largo Preneste, seguita a ruota da Cinecittà. Si tratta del quinto giorno di superamento e da domani, in base al piano approvato ad ottobre dalla giunta, scatteranno dei divieti più severi rispetto a quelli degli ultimi 3 giorni.

Così, come stabilito il 23 dicembre con un'ordinanza firmata dalla sindaca, domani il provvedimento si applicherà dalle ore 7,30 alle 20,30 alle seguenti tipologie veicolari: ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1" a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi. Autoveicoli alimentati a benzina "EURO 2"

Dalle ore 7,30 alle 10,30 e dalle 16,30 alle 20,30 a: autoveicoli diesel "EURO 3". Resta confermato, per la giornata del 27 dicembre, che i veicoli "PRE-EURO 1", "EURO 1" ed "EURO 2" diesel, nonchè i veicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1" benzina saranno interessati dal blocco h "0-24", sempre nella fascia verde, come stabilito da apposita ordinanza.

Il Campidoglio ricorda inoltre che "il 24, 25, 26 e 27 dicembre gli impianti termici dovranno garantire una riduzione della temperatura, non oltrepassando i 18 gradi".

