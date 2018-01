Blocco traffico: a Roma domenica 21 gennaio niente auto nella fascia verde. Stop anche agli Euro 6

Fascia verde di Roma off limits domenica per gli automobilisti romani. E' infatti in programma la seconda domenica ecologica delle quattro programmate dall'amministrazione a cinque stelle. Previsto il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endoterminco. La misura da quest'anno è estesa anche ai diesel Euro 6.

Gli orari del blocco del traffico

Il divieto è valido all'interno della zona a traffico limitato denonimata "Fascia Verde" del PGTU. Questi gli orari in cui è valido il divieto: 7.30-12.30 e 16.30-20.30.



Incognita Lazio Chievo

Sugli orari pesa un'incognita. E' quella relativa alla partita Lazio Chievo. La società biancoceleste ha chiesto di spostare di un'ora l'inizio della fascia pomeridiana. Dal Campidoglio, per ora, nessun cambiamento. Ieri, Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 FM spiegava: "Non ci sono ancora novità riguardo il blocco del traffico previsto per domenica prossima, ma potrebbero essercene a breve. Indicazioni riguardo il traffico potrebbero condizionare i tifosi, ci auguriamo ci possano essere delle informazioni definitive nelle prossime ore. Ci aspettiamo, inoltre, di vedere tante famiglie sugli spalti come avvenuto nelle ultime giornate di campionato".

Da parte del consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Cangemi, l'appello: "Tante famiglie che hanno acquistato il biglietto potranno muoversi dalle 12.30 per raggiungere lo stadio ma si troveranno in pieno divieto di circolazione a fine match, dato che lo stop riprenderà alle 16.30 fino alle 20.30. Mi appello al sindaco Raggi e al prefetto Basilone, affinché prevedano misure per consentire ai tifosi della Lazio di poter andare allo stadio e assistere alla partita senza dover incorrere in violazioni e sanzioni".



Trasporti potenziati

L'Assessorato alla Città in Movimento e i relativi uffici dipartimentali provvederanno al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l'osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza.

L'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale promuoverà il coinvolgimento dei Municipi affinché realizzino iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema della qualità dell'aria e dei suoi effetti sulla salute e sull'ambiente, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e all'utilizzo più responsabile delle fonti energetiche.



Le categorie esentate