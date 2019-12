Blocco auto a Roma. Troppo smog, oggi e domani stop ai veicoli più inquinanti nella fascia verde

Stop ai veicoli più inquinanti nella fascia verde a Roma giovedì 19 e venerdì 20 dicembre. Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell'aria a Roma hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti per legge di PM10, in molte zone della città. Al fine di contenere l'inquinamento atmosferico, la Sindaca Virginia Raggi, con l'Ordinanza n. 236/2019 ha disposto la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti per le giornate del 19 e 20 dicembre 2019 nella ZTL Fascia Verde. (Qui la mappa).

Blocco del traffico a Roma 19 e 20 dicembre 2019

Giovedì 19 e venerdì 20 dicembre il blocco riguarderà dalle ore 7.30 alle ore 20.30 Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, Autoveicoli Benzina Euro 2. Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza sindacale si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a benzina PRE EURO 1 e EURO 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) PRE EURO 1, EURO 1 e EURO 2.

I veicoli esentati

Dai suddetti divieti di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996;

2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso, anche stradale e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico e al trasporto salme;

3. veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico;

4. veicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dall’Amministrazione di Roma Capitale;

5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;

6. veicoli adibiti al trasporto di partecipanti a cortei funebri;

7. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;

8. veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell’Ordine dei medici;

9. veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;

10. veicoli regolamentati ai sensi delle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018.

Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it