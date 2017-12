Roma, niente blocco del traffico: domenica isole pedonali in diverse zone

Domani niente domenica ecologica, ma in molti municipi della Capitale sarà lo stesso una giornata con forti limitazioni al traffico. In molte strade e piazze della città eventi natalizi prenderanno il posto delle auto. Sarà una domenica di pedonalizzazioni diffuse, "una giornata di festa, un’occasione per sensibilizzare i cittadini verso i temi della sostenibilità ambientale e per promuovere iniziative culturali" ha spiegato la sindaca Virginia Raggi.

Una giornata per "riappropriarsi degli spazi sotto casa". Così, praticamente per tutta la giornata, da Ottaviano a San Lorenzo passando Tor Pignattara, Marconi e Monteverde, saranno istituite oltre dieci isole pedonali.



QUI TUTTI GLI INDIRIZZI E ORARI

TUTTE LE DOMENICHE ECOLOGICHE

Nel frattempo la domenica ecologica è slittata all'anno nuovo. Una decisione assunta dalla sindaca con un'ordinanza volta a facilitare gli spostamenti dei cittadini nel weekend che precede le feste di Natale.