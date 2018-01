Blocco del traffico, posticipato il divieto pomeridiano: ascoltate le richieste della Lazio

Ascoltate le richieste dei tifosi biancocelesti. Il blocco del traffico previsto per la seconda domenica ecologica, durerà un'ora in meno. Il divieto anzichè ripredendere alle ore 16.30, viene così posticipato alle ore 17.30.

La partita in programma

"La misura – fa sapere il Campidoglio – è stata adottata per garantire non solo l’accesso ma anche il deflusso dallo stadio Olimpico, dove è in programma una partita che prevede un considerevole afflusso di pubblico". Domenica alle ore 15 ha infatti inizio il match tra la Società Sportiva Lazio ed il Chievo Verona. Un appuntamento sportivo in grado di convogliare migliaia di persone. Per loro sarebbe stato impossibile ricorrere al mezzo privato. La fine della partita sarebbe infatti coincisa con l'avvio del divieto pomeridiano.

Il blocco del traffico

Con la nuova ordinanza la Sindaca ha pertanto posticipato la irpresa del blocco del traffico. Il divietro totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL "Fascia Verde" del PGTU, sarà pertanto efficace nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 17.30-20.30. Restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nell’ordinanza n. 183 del 15 novembre 2017. Restano in programma anche le prossime domeniche ecologiche, che si svolgeranno l'11 ed il 25 febbraio. .