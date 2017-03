Blocco del traffico, 318 veicoli sanzionati: multe per 54mila euro 

Sommando i controlli di mattina e pomeriggio sono 318 le auto multate per l'ultimo blocco antismog di domenica 26 marzo. I dati diffusi dalla Polizia Locale parlano di un totale di 2002 veicoli fermati, 1007 nel turno dalle 7 e 30 alle 12 e 30 e 895 nel turno dalle 16 e 30 alle 20 e 30, con sanzioni per 53mila 742 euro. Un numero molto vicino a quelli già rilevati nelle passate domeniche ecologiche - 270 multe il 23 gennaio, 260 il 123 dicembre - che ancora una volta solleva polemiche. Troppo le auto in circolazione secondo Legambiente.

In un bilancio generale sui provvedimenti di contrasto all'inquinamento ambientale, "non possiamo non notare l'enorme numero di auto in transito durante le poche ore di blocco, frutto degli scarsi controlli evidentemente in campo, la domenica ecologica, oltre a un obbligo di legge, è una straordinaria conquista di civiltà per una città come Roma stracolma di macchine, bisogna rafforzarla con eventi ma anche mantenendo alti i controlli sulle auto viaggianti sembra invece che stia accadendo il contrario e questo ci preoccupa fortemente".