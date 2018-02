Blocco traffico: domani a Roma niente auto fino alle 19. Stop anche ai diesel euro 6

Fascia verde off limits. Domani è infatti in programma la quarta e ultima domenica ecologica con il blocco della circolazione per gran parte di auto e moto. Uno stop al traffico privato valido, come detto, all'interno dell'area denominata fascia verde. QUI LA MAPPA

Gli orari

Il blocco del traffico avrà orari simili a quello dell'11 febbraio. Due settimane fa per la partita Roma Benevento e per la giornata del malato, si intervenne il giovedì con un'ordinanza che modificò la fascia pomeridiana. Come due settimane anche domani gioca la Roma in serata, stavolta contro il Milan. E anche domani, 25 febbraio, stop alle auto alle 15.30 (e non quindi alle 16.30). La circolazione potrà riprendere dopo le 19 (e non le 20.30). Invariata la fascia mattutina dalle 7,30 alle 12,30.

Chi può circolare



Avranno il via libera alla circolazione, tra gli altri, i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esenzione anche per le auto a benzina Euro 6 (si fermano invece i diesel euro 6), per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling. A QUESTO LINK L'ELENCO COMPLETO DEI VEICOLI CHE POTRANNO CIRCOLARE

Durante le fasce orarie di blocco sarà garantito il potenziamento del trasporto pubblico.



La polemica

Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista, Ecoitaliasolidale attacca l'amministrazione sul blocco. "Questi giorni nell’intera Europa le condizioni meteo sono sfavorevoli e quindi vi sono piogge e temporali. Il “Buran” sta avanzando a grandi passi verso l'Italia dalla Siberia ed interesserà chiaramente anche la Capitale. Tutte le rilevazioni meteo segnalano tali condizioni e le piogge in questi giorni hanno interessato le strade di Roma che ormai sono in pessime condizioni per la mancanza di manutenzione come già da ieri i soliti alberi si nono abbattuti su automobili parcheggiate. Eppure a Roma con tali condizioni meteo la domenica senza auto non è stata al momento sospesa dall’Amministrazione guidata dalla Sindaca Raggi, forse l’unica che non si è accorta di tali condizioni metereologiche, eppure sarebbe bastato osservare fuori la finestra”.

“Peraltro, più che la pioggia è la turbolenza a favorire il ricambio d'aria: più è forte la turbolenza più sarà efficace il dilavamento degli inquinanti e le condizioni che si stanno verificando in queste ore e per i successivi giorni dicono proprio questo, vi saranno piogge e forti venti”.

“Noi proseguiamo a sostenere che il semplice blocco del traffico rappresenta un provvedimento demagogico e lontano da soluzioni ecologiche che produce solamente un danno ai cittadini, al commercio, al turismo e all'economia della Capitale. E’ il momento di cambiare passo, evitare inutili disagi, promuovere ogni iniziativa per incidere positivamente sulla salute dei cittadini e sulla qualità ambientale della Città e rendersi anche conto quando la pioggia sopperisce alle proprie carenze e dunque –conclude Benvenuti- si assuma una posizione di buon senso sospendendo il blocco del traffico ad esempio nella giornata di domani".