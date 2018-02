Blocco del traffico a Roma, domani 11 febbraio stop alle auto nella fascia verde

Torna il blocco del traffico a Roma. Per domani, domenica 11 febbraio, l'amministrazione comunale ha previsto una nuova giornata senz'auto. Lo stop all'interno della Fascia Verde è stato però modificato per permettere ai tifosi giallorossi di raggiungere lo stadio Olimpico in auto o in scooter per la partita tra la Roma e il Benevento. La stessa modifica verrà applicata anche il prossimo 25 febbraio.

Gli orari del blocco del traffico

Lo stop sarà dunque in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. In questo lasso di tempo le auto non potranno circolare all'interno della Fascia Verde.

Potenziati bus e metro

Per agevolare la mobilità, fa sapere Agenzia per la mobilità, saranno potenziati alcuni collegamenti di bus che consentono l'accesso alla fascia Verde: H-40-46-80-85-170-492-780. Nelle fasce orarie di limitazione al traffico il servizio sarà intensificato anche per le linee A e B della metropolitana.

Chi può circolare

Potranno circolare i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esentate anche le auto a benzina Euro 6 (per i diesel invece da quest'anno lo stop è valido, ndr), le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, i mezzi con contrassegno disabili, i veicoli car sharing e car pooling.

Tutte le deroghe