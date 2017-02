Blocco traffico: a Roma oggi niente auto nella fascia verde, tutte le informazioni

Blocco del traffico per questa domenica 26 febbraio. Si tratta del terzo appuntamento di questa stagione invernale con le domeniche a piedi. Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all'interno della "Fascia Verde" [GUARDA LA MAPPA DELLA FASCIA VERDE]. La misura rientra nel piano di contenimento dell'inquinamento varato a fine ottobre. Roma presenta, infatti, criticità in termini di qualità dell’aria, soprattutto nel periodo invernale. "Le giornate di chiusura al traffico", spiega il Campidoglio, "costituiscono uno strumento utile a sensibilizzare la cittadinanza contribuendo alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita".

GLI ORARI DEL BLOCCO DEL TRAFFICO DI OGGI DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017

L'ordinanza è stata firmata soltanto nella giornata di venerdì. Un ritardo dovuto alla partita tra Lazio e Udinese. Si è infatti cercata una soluzione che consentisse ai tifosi biancocelesti di poter far ritorno a casa con l'auto senza incappare in sanzioni. Così il blocco del traffico in questa terza domenica ecologica durerà un'ora in meno. Infatti il Campidoglio spiega che "al fine di consentire il servizio di controllo da parte della Polizia Locale, connesso alle esigenze di potenziamento della vigilanza per il regolare afflusso di spettatori allo stadio Olimpico per la partita di calcio in programma alle 15.00, sono state rimodulate le consuete fasce orarie di stop al traffico che quindi saranno: 7.30-12.30 e 17.30-20.30". Negli altri appuntamenti il blocco pomeridiano partiva invece alle 16.30. Il 22 gennaio con la partita della Roma in serale, si decise di anticipare l'inizio dello stop alle 15.30, anticipandone la fine alle 19.30.

ESENZIONI BLOCCO DEL TRAFFICO 26 FEBBRAIO 2017

Saranno esentati dalle restrizioni: i veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati a metano e a GPL; gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro ‘6’; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro ‘6’; i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro ‘2’; i motocicli a 4 tempi Euro ‘3’. Altre specifiche deroghe saranno riportate nell’atto che sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale.

TRASPORTO PUBBLICO POTENZIATO DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017

In occasione delle ‘Domeniche ecologiche’, soprattutto durante le fasce orarie di interdizione, sarà garantito il potenziamento del trasporto pubblico locale.

MULTE PER IL BLOCCO DEL TRAFFICO

La Polizia di Roma Capitale si occuperà di vigilare al fine di garantire l'osservanza delle limitazioni da parte dei cittadini. Le multe previste ammontano a 105 euro.

L'ultimo appuntamento è previsto per domenica 26 marzo.

