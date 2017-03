Blocco traffico: a Roma oggi niente auto nella fascia verde, tutte le informazioni

Blocco del traffico domenica 26 marzo. Si tratta del quarto e ultimo appuntamento di questa stagione invernale con le domeniche ecologiche che impongono di lasciare a casa l'auto. Il provvedimento, infatti, prevede il divieto totale per i veicoli dotati di motore endotermico di circolare all'interno della "Fascia Verde".

La misura si è resa necessaria perché Roma presenta criticità per quanto riguarda la qualità dell'aria e rientra nel piano di contenimento dell'inquinamento varato a fine ottobre. "Le giornate di chiusura al traffico", spiega il Campidoglio, "costituiscono uno strumento utile a sensibilizzare la cittadinanza contribuendo alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita".

GLI ORARI DEL BLOCCO DEL TRAFFICO DI OGGI DOMENICA 26 MARZO 2017

Durante quest'ultima domenica ecologica è in vigore il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico, nella "Fascia Verde" del PGTU, (Piano Generale del Traffico Urbano) durante le fasce orarie 7.30-12.30 e dalle 16.30-20.30.

I VEICOLI ESENTATI DAL BLOCCO DEL TRAFFICO DI DOMENICA 26 MARZO 2017

I veicoli esentati dal blocco sono i seguenti: i veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati a metano e a GPL; gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro ‘6’; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro ‘6’; i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro ‘2’; i motocicli a 4 tempi Euro ‘3’. Altre specifiche deroghe saranno riportate nell’atto che sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale.

Ecco tutte le categorie:

Veicoli a trazione elettrica e ibridi;

Veicoli alimentati a metano e a GPL;

Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro ‘6’;

Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro ‘6’;

Ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro ‘2’;

Motocicli a 4 tempi Euro ‘3’.

Veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;

Veicoli adibiti al trasporto di polizia e forze di pubblica sicurezza, emergenza anche sociale (compresi interventi per forniture luce, gas, acqua e telefono), per interventi inerenti impianti per la regolazione del traffico o per il trasporto salme;

Trasporto collettivo pubblico;

Veicoli adibiti a Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dell’Amministrazione di Roma Capitale;

Veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione Civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;

Trasporto dei partecipanti a cortei funebri adeguatamente motivato;

Veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;

Trasporto di medici in servizio di emergenza, purché adeguatamente motivato e provvisti di contrassegno dell’Ordine dei Medici;

Veicoli regolamentati ai sensi della Del. A.C. n.66/2014.

Veicoli di commercianti impegnati nei mercati domenicali e per il solo svolgimento dell’attività lavorativa;

Veicoli a due o quattro ruote utilizzati per lo spostamento casa-lavoro, per lavoratori impegnati su turni che rendono difficile il ricorso ai mezzi pubblici, con obbligo di certificazione da parte del datore di lavoro;

Veicoli del CONI o federazioni affiliate il cui utilizzo è riferito a specifiche manifestazioni sportive, con necessità di certificazione da parte del presidente della federazione;

Automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metro in costruzione;

Veicoli destinati ai traslochi, purché già in possesso delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico.

TRASPORTO PUBBLICO DOMENICA 26 MARZO

E' garantito il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale. La Polizia di Roma Capitale si occuperà della vigilanza al fine di garantire l'osservanza delle limitazioni della da parte della cittadinanza.

PERCHE' IL BLOCCO DEL TRAFFICO OGGI DOMENICA 26 MARZO

La misura è stata adottata con l’obiettivo di contenere e prevenire l’inquinamento atmosferico. Le giornate di chiusura al traffico costituiscono, inoltre, uno strumento utile a sensibilizzare la cittadinanza contribuendo alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita.