Blocco traffico: a Roma oggi niente auto nella fascia verde, tutte le informazioni

Blocco del traffico a Roma. Nel giorno in cui il "Generale inverno" bussa alle porte della Capitale sotto forma di burian, la città ha in programma la quarta e ultima domenica ecologica. Una data stabilita da tempo e che, come negli altri tre appuntamenti, prevede il blocco della circolazione all'interno della fascia verde. QUI LA MAPPA

Gli orari

Il blocco del traffico avrà orari simili allo scorso appuntamento, quello dell'11 febbraio. Due settimane fa per la partita Roma Benevento e per la giornata del malato, si intervenne il giovedì con un'ordinanza che modificò la fascia pomeridiana. Come due settimane fa anche domani gioca la Roma in serata, stavolta contro il Milan. E anche domani, 25 febbraio, stop alle auto alle 15.30 (e non quindi alle 16.30). La circolazione potrà riprendere dopo le 19 (e non le 20.30). Invariata la fascia mattutina dalle 7,30 alle 12,30.

Chi può circolare

Potranno circolare i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esenzione anche per le auto a benzina Euro 6 (si fermano invece i diesel euro 6), per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling. A QUESTO LINK L'ELENCO COMPLETO DEI VEICOLI CHE POTRANNO CIRCOLARE

La Fascia verde in cui vale il blocco del traffico di oggi 25 febbraio 2018

I trasporti

Durante le fasce orarie di blocco sarà garantito il potenziamento del trasporto pubblico. Tra le 7,30 e le 12,30 e tra le 15,30 e le 19,30, saranno potenziati alcuni collegamenti di bus che consentono l'accesso alla Fascia Verde: H, 40, 46, 80, 85, 170, 492, 780.

Fori Imperiali pedonali

Fori Imperiali pedonali in occasione della domenica ecologica. Nel corso della giornata cambio di percorso anche per i collegamenti 51, 75, 85, 87 e 118.

Ecco I dettagli tratti dal sito muoversiaroma.it

Linee 51, 85 e 87, direzione Centro (largo Chigi; Termini; Lepanto metro A), tra piazza del Colosseo e piazza Venezia, i bus deviano in via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo (tranne le linee 85 e 87 che percorrono via dei Cerchi), via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello.

Direzione stazione Lodi metro C/st‎azione Arco di Travertino metro A/stazione Colli Albani metro A, tra piazza Venezia e piazza del Colosseo, i bus deviano in via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio e via Celio Vibenna.

Durante la pedonalizzazione, le linee 51-85-87 non transitano davanti alla stazione metro B Colosseo; transitano invece davanti alla stazione metro B Circo Massimo.

Linea 75. In entrambi i sensi di marcia, tra piazza del Colosseo e Termini i bus della linea deviano in via Labicana, via Merulana-piazza dell'Esquilino, piazza Santa Maria Maggiore, via Cavour. La linea non transita dalle stazioni Colosseo e Cavour della metro B. Lo scambio con la metro B è alle stazioni Circo Massimo e Termini.

Linea 118. Da piazza Venezia devia in via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena. Non transita davanti alla stazione metro B Colosseo; transita invece davanti alla stazione metro B Circo Massimo.

Linea N2‎ (linea bus notturna, sostitutiva di notte della metro B). Direzione stazione metro Rebibbia, tra piazza del Colosseo e Termini, da piazza del Colosseo i bus deviano in via Labicana, via Merulana, piazza dell'Esquilino, piazza Santa Maria Maggiore‎, via Cavour, Termini. La linea non transita davanti alle stazioni metro B Colosseo e Cavour. Direzione stazione metro Laurentina, tra Termini e piazza del Colosseo, da via Cavour devia in via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, piazza del Colosseo‎. Non transita davanti alla stazione metro B Colosseo.



