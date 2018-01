Blocco traffico: a Roma oggi niente auto nella fascia verde, tutte le informazioni

C'è il blocco del traffico. A Roma oggi niente auto nella fascia verde. E' in programma oggi, domenica 21 gennaio, la seconda delle quattro domeniche ecologiche varate a ottobre dalla giunta Raggi. La giornata prevede lo stop alla circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico. Previste delle deroghe.

Gli orari

Il blocco è suddiviso in due fasce: stop alla circolazione dalle 7,30 alle 12,30 e poi nel pomeriggio dalle 17,30 alle 20,30. L'orario del pomeriggio è stato posticipato di un'ora - dalle 16,30 alle 17,30 - con una ordinanza della sindaca Raggi per garantire non solo l’accesso, ma anche il deflusso dallo stadio Olimpico, dove è in programma la partita Lazio-Chievo. La misura è arrivata nel pomeriggio di sabato dopo le pressioni di tifosi e società biancoceleste.

Blocco del traffico: chi può e chi non può circolare

Il divieto coinvolgerà anche i diesel Euro 6. Posso circolare tra gli altri, i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Deroga anche per le auto a benzina Euro 6, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling. [QUI TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI DEROGATI]

Potenziati i trasporti

Nelle fasce orarie in cui sarà in vigore il blocco della circolazione saranno potenziate Metro A e B/B1 e le linee di bus H, 40Express, 46, 80, 85, 170, 492, 780. Il potenziamento del pomeriggio inizierà comunque alle 16,30.

Nel dettaglio, secondo quanto informa il sito Muoversiaroma.it, durante la giornata saranno effettuate corse aggiuntive sulle linee: H (Bravetta/Capasso-Gianicolense-Venezia-Termini); 40 Express (Termini-Nazionale-Venezia-Argentina-San Pietro); 46 (Monte Mario FL3-Battistini MA-Cornelia MA-San Pietro-Argentina-Venezia); 80 (Porta di Roma-Conca D'Oro MB-Libia-Boncompagni-Barberini-Corso-Venezia); 85 (Arco di Travertino MA-Tuscolana-Tuscolana Fs-San Giovanni-Labicana-Circo Massimo-Venezia-Corso-Tritone-Termini); 170 (Eur/Agricoltura-Marconi-Porta Portese-Testaccio-Venezia-Nazionale-Termini); 492 (Tiburtina FS-Verano-San Lorenzo-Termini-Tritone-Corso-Venezia-Argentina-Rinascimento-cavour-Risorgimento-Cipro MA; 780 (Eur/piazzale Nervi-Err Palasport MB-Eur-Magliana MB-quartiere Magliana-piazza della Radio-Trastevere-Venezia).

Multe per il blocco del traffico

Rafforzati anche i controlli da parte della Polizia Locale. Le multe previste ammontano a 105 euro.

Le domeniche ecologiche

Le ultime due domeniche ecologiche sono in programma a febbraio, l’11 e il 25. "Le domeniche ecologiche", spiega il Campidoglio, "oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, concorrono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della sostenibilità ambientale, e quindi alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita. Visto il positivo riscontro avuto per l’iniziativa di piantumazione organizzata dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale in concomitanza della giornata di blocco totale del 19 novembre 2017, si è deciso di riproporre l'iniziativa e quindi nelle tre "domeniche ecologiche" ancora in programma (21 gennaio; 11 febbraio e 25 febbraio), si associano altrettante iniziative di piantumazione di alberi per delle domeniche completamente all'insegna di ambiente, salute e qualità dell'aria".

La mappa della Fascia verde a Roma