Blocco traffico Roma 31 gennaio 2017: martedì stop anche alle auto euro 3

Si inasprisce il blocco del traffico a Roma. Lo smog infatti resta a livelli altissimi e per il quinto giorno consecutivo a Roma si sono registrate concentrazioni di polveri sottili superiori alla media. Per questo, seguendo le prescrizioni della delibera 76 del 28 ottobre (LEGGI QUI), la sindaca Raggi ha aumentato i veicoli coinvolti nelle limitazioni della circolazione.



Il provvedimento si applicherà, oltre alle categorie già bloccate in modo permanente dal lunedì al venerdì h24, alle seguenti tipologie veicolari nella fascia oraria 7.30-20.30:

- ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi.

- autoveicoli alimentati a benzina ‘EURO 2’

Dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 il divieto riguarderà anche:

- autoveicoli diesel ‘EURO 3’

Il Campidoglio inoltre ricorda che gli impianti termici dovranno garantire una riduzione della temperatura, non oltrepassando i 18 gradi. Si tratta di provvedimenti in larga parte già previsti, ma che vedono applicata la delibera numero 76 del 28 ottobre 2016. Se la situazione non dovesse migliorare si passerà al blocco di tutti i diesel, esclusi gli euro 6. Si spera nel frattempo in un aiuto anche dalle condizioni metereologiche.