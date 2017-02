Blocco traffico Roma domenica 26 febbraio: gioca la Lazio, dubbi sugli orari

Terza domenica ecologica e nuova giornata senza auto per Roma. E' in programma infatti il 26 febbraio il blocco del traffico totale all'interno della fascia verde. L’ordinanza, secondo quanto scrive l'Agenzia per la Mobilità su MuoversiaRoma, è pronta ma non è stata ancora firmata. Sul blocco della circolazione c’è infatti un punto interrogativo: la partita Lazio-Udinese, in programma dalle 15 all’Olimpico.

PERCHE' IL BLOCCO DEL TRAFFICO DOMENICA 26 FEBBRAIO

Il blocco rientra nelle domeniche ecologiche da anni varate per contenere l'inquinamento. L'obiettivo è quello di "contenere le emissioni inquinanti, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche inerenti l'inquinamento e promuovere la diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita".

Spiega il Campidoglio: "La misura viene adottata considerando che i valori delle concentrazioni degli inquinanti PM10 ed NO2 risultano tuttora elevati ed in particolare le concentrazioni dell'NO2 sono ad oggi significativamente più elevate degli attuali valori limite fissati dalle norme vigenti per le quali vi è la costituzione in mora da parte della Commissione Europea per l'agglomerato di Roma".

BLOCCO DEL TRAFFICO: LAZIO UDINESE ALLE 15

L’orario “canonico” della domenica ecologica è dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30 all’interno della Fascia Verde. Per motivi di sicurezza, e di viabilità, però, qualcosa potrebbe cambiare. È già successo in occasione della precedente domenica ecologica, quella del 22 gennaio, con una differenza sostanziale: in quel caso, con l’incontro Roma-Cagliari previsto la sera, dalle 20,45, la decisione del Campidoglio è stata semplicemente quello di anticipare di circa un’ora la seconda fase del blocco per permettere ai tifosi giallorossi di raggiungere lo stadio. Non appena si saprà qualcosa di più sicuro, i dettagli saranno pubblicati sul nostro sito.

GLI ORARI DURANTE I BLOCCHI PASSATI

Senza modifiche la circolazione sarà vietata di tutti i veicoli a motore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 all'interno della Ztl Fascia verde, anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Esclusi dal divieto i veicoli ibridi ed elettrici e quelli alimentati a gpl; potranno circolare i mezzi a benzina e diesel Euro 6, i ciclomotori Euro 2 e successivi e i motocicli Euro 3 e successivi, oltre alle categorie esentate e derogate consultabili sul sito di Roma Capitale.

Durante tutta la domenica, inoltre, sull'intero territorio comunale gli impianti termici, durante il periodo massimo di funzionamento giornaliero pari a 12 ore, non potranno superare i 18 gradi per quanto riguarda edifici residenziali, uffici, negozi, chiese e luoghi di culto o adibiti ad attività ricreative e sportive, e i 17 gradi nel caso di edifici industriali e artigianali. Esclusi dalla restrizione ospedali, cliniche e case di cura oltre a scuole ed edifici assimilabili. Nella stessa giornata saranno infine intensificati i controlli per l'accertamento del rispetto del divieto di combustione all'aperto.

COME RAGGIUNGERE L'OLIMPICO SENZA AUTO

Il Foro Italico è servito da quindici linee tra bus e tram: 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Con la metro, si può utilizzare la linea A sino a Flaminio e poi prendere il tram 2 o ancora scendere a Ottaviano, sempre lungo la linea A, e poi prendere la linea di bus 32.