Blocco traffico: a Roma domani stop ai veicoli più inquinanti

Un gennaio all'insegna della primavera, il bel tempo che staziona su Roma e lo smog come effetto collaterale. Le condizioni di stabilità atmosferica infatti favoriscono il ristagno delle polveri sottili. Nella giornata di ieri il limite di legge è stato superato in sei stazioni di rilevamento. Per questo domani, 25 gennaio scatta il blocco dei veicoli più inquinanti nella Fascia Verde dalle 7.30 alle 20.30.

Lo stop coinvolge queste categorie di veicoli: ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 (a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi); autoveicoli a benzina EURO 2. Ad esse si aggiungono le categorie già bloccate in modo permanente (auto a benzina da pre-euro 1 a euro 1, diesel da pre-euro 1 a euro 2).

Sempre il 25 gennaio gli impianti di riscaldamento non devono superare i 17-18 gradi.

Le cateogorie esentate dal blocco del traffico