Blocco traffico: a Roma domenica 25 febbraio niente auto nella fascia verde

Quarta e ultima domenica ecologica a Roma. Il 25 febbraio torna il blocco del traffico. Stop alla circolazione privata dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 15,30 alle 19 all'interno della fascia verde.

In serata Roma Milan

Anche questo fine settimana infatti è in programma una partita allo stadio Olimpico. Alle 20.45 si gioca Roma Milan e per consentire ai tifosi giallorossi di raggiungere l'Olimpico si è scelto di cambiare l'orario. Confermato quindi lo stop anticipato alla parte pomeridiana dello sciopero il cui inizio però viene anticipato alle 15.30.

Chi può circolare

Avranno il via libera alla circolazione, tra gli altri, i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esenzione anche per le auto a benzina Euro 6 (stop invece ai diesel Euro 6), per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.

Tutte le deroghe