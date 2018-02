Blocco traffico, lunedì 19 febbraio stop ai veicoli più inquinanti

Limitazioni al traffico per domani. Colpa dello smog che da due giorni fa segnare livelli sopra la media. In particolare le polveri sottili sono oltre i 50 milligrammi per metro cubo, da due giorni. Le previsioni Arpa Lazio indicano condizioni meteo favorevoli alla permanenza degli inquinanti nelle 24-48 ore a partire da domenica 18.

Così la sindaca Raggi ha disposto per lunedì 19 febbraio il blocco dei veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Stop, dunque, dalle 7.30 alle 20.30 di lunedì a queste categorie di veicoli: ciclomotori e motoveicoli pre-Euro 1 ed Euro 1 a due-tre-quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi; autoveicoli a benzina Euro 2.

Limitazioni anche per gli impianti di riscaldamento: temperatura massima non oltre i 17 o 18 gradi a seconda del tipo di edificio.