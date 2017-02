Blocco traffico Roma 17 febbraio 2017: stop alle auto più inquinanti

Venerdì 17 senza auto inquinanti a Roma. Blocco del traffico ma solo per i veicoli più inquinanti in città. Torna critica la situazione dello smog nella Capitale e la sindaca Raggi, con un'ordinanza pubblicata sul sito ufficiale, interviene per mettere in atto i provvedimenti anti inquinamento previsti da un'apposita delibera varata a fine ottobre. Disposte limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti di vecchia generazione. Il divieto di circolazione privata sarà in vigore all'interno della Fascia Verde.

Il provvedimento si applicherà alle seguenti tipologie veicolari nella fascia oraria 7.30-20.30:

- ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi.

- autoveicoli alimentati a benzina ‘PRE-EURO 1’, ‘EURO1, ed ‘EURO 2’.

- autoveicoli alimentati a gasolio ‘PRE-EURO 1’, ‘EURO1’ ed ‘EURO2’.

Il Campidoglio inoltre ricorda che gli impianti termici dovranno garantire una riduzione della temperatura, non oltrepassando i 18 gradi. Si tratta di provvedimenti in larga parte già previsti, ma che vedono applicata la delibera numero 76 del 28 ottobre 2016. Al raggiungimento di cinque giorni di sforamenti si fermeranno gli euro 3 a benzina. E se la situazione non dovesse migliorare si passerà al blocco di tutti i diesel, esclusi gli euro 6. Si spera nel frattempo in un aiuto anche dalle condizioni metereologiche.