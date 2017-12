Blocco del traffico, niente domenica ecologica il 17 dicembre: lo stop alle auto slitta a febbraio

Slitta la domenica ecologica del 17 dicembre, quella pre natalizia. Nuova data: il 25 febbraio 2018. La decisione è stata comunicato dal Campidoglio a seguito di un'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi, volta a facilitare gli spostamenti dei cittadini nel weekend che precede le feste di Natale.

In aggiunta allo spostamento della data "si è scelto di valutare - si legge nel comunicato stampa - la possibilità di pedonalizzare, nella giornata del 17 dicembre, una via in ogni Municipio al fine di creare tante isole pedonali libere dalle auto".

E inoltre l'amministrazione ha deciso di replicare, in corrispondenza delle prossime domeniche ecologiche (21 gennaio; 11 febbraio e 25 febbraio), la piantumazione di alberi nei parchi romani, come già avvenuto domenica 19 novembre in occasione della Festa dell'Albero.

"Le date (dei blocchi del traffico, ndr) potranno essere suscettibili di modifiche - fanno sapere ancora dal Campidoglio - qualora si dovessero verificare eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente".