Blocco traffico domenica 11 febbraio: cambiano gli orari

Come era previsto il blocco del traffico di domenica prossima 11 febbraio cambia orari. Una modifica che sarà valida anche per il prossimo 25 febbraio. Le modifiche riguardano la fascia pomeridiana. Alla base dei cambiamenti la partita dell'Olimpico tra Roma e Benevento e la giornta Nazionale del Malato. Per permettere ai tifosi giallorossi di raggiungere lo stadio con l'auto o lo scooter, la fine del blocco è anticipata di un'ora. Ora che viene recuperata al pomeriggio, con l'avvio un'ora prima.

Gli orari del blocco del traffico

Riepilogando lo stop sarà dunque in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Lo stop sarà valido all'interno della Fascia Verde.



Chi può circolare

Potranno circolare i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esentate anche le auto a benzina Euro 6 (per i diesel invece da quest'anno lo stop è valido, ndr), le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, i mezzi con contrassegno disabili, i veicoli car sharing e car pooling.

Tutte le deroghe