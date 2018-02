Blocco traffico: a Roma domenica 11 febbraio niente auto nella fascia verde

Blocco del traffico domenica 11 febbraio. Terza domenica ecologica per la Capitale e come per gli altri 2 appuntamenti è previsto lo stop al traffico privato, con alcune deroghe. Lo stop sarà valido all'interno della Fascia Verde.

Gli orari della domenica ecologica

Il blocco del traffico sarà valido in due fasce distinte. Niente auto dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30. Qualcosa però potrebbe cambiare. Come accaduto a gennaio, in occasione di Lazio Chievo, all'Olimpico è in programma Roma Benevento. Si giova alle 20.30 e quindi, senza modifiche, per i tifosi giallorossi diventerebbe oltremodo complicato raggiungere lo studio. La soluzione, come in altre occasioni in passato, potrebbe essere quella di prevedere una chiusura anticipata del blocco.

Chi può circolare

Potranno circolare i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esentate anche le auto a benzina Euro 6 (per i diesel invece da quest'anno lo stop è valido, ndr), le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, i mezzi con contrassegno disabili, i veicoli car sharing e car pooling.

Tutte le deroghe