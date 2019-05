VIDEO | Fumo su un treno Termini Centocelle: interrotta la linea

Servizio interrotto sulla Termini Centocelle. Due i fattori che hanno determinato l'interruzione della linea, prima un incidente stradale fra un treno ed un'auto e poi lo sviluppo di una colonna di fumo da sopra un vagone. Sospeso il servizio e poi riattivato a causa del sinistro, pochi minuti dopo un altro stop, questa volta su tutta la linea ferroviaria che transita sulla via Casilina.

In particolare il sinistro, di lieve entità, è avvenuto sulla via Casilina, altezza viale Filarete, zona Torpignattara. Ad impattare con il treno per cause ancora in via di accertamento un'auto. Fermata la linea, una volta spostata la vettura il servizio è ripreso, per poi fermarsi poco dopo, quando del fumo si è sprigionato da sopra un vagone, fermo sempre nella zona di Torpignattara.

Come informa Atac, è possibile utilizzare la linea 105 da Centocelle e la linea 50 da Ponte Casilino (zona Pigneto). Da Porta Maggiore è invece possibile utilizzare i tram della linea 5 e 14.

(Video Manuel Bartolomeo)

#info #atac Ferrovia Termini Centocelle, servizio interrotto direzione Termini (causa incidente sui binari in via Casilina altezza via Filarete) #roma — infoatac (@InfoAtac) 24 maggio 2019