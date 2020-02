Mattinata senza il trenino giallo: Termini Centocelle ferma per "indisponibilità di personale"

Linea Termini-Centocelle ferma martedì 4 febbraio per "Indisponibilità di personale". Così scrive Atac sui suoi canali per comunicare lo stop della ferroviaa regionale con potenziamento della linea bus 105 Centocelle MC-Termini.

A spiegare i motivi dell'indispobilità di personale l'Associazione TrasportiAmo che in una lunga nota sulla propria pagina Facebook scrive: "La chiusura del servizio della ferrovia Roma-Giardinetti di questa mattina, “per indisponibilità dei macchinisti”, recita la nota di Infoatac nei canali istituzionali, potrebbe essere interpretata come una chiara e forte risposta del personale alle scelte politico-sindacali di questi ultimi giorni, alla mancanza di scenari futuri. Infatti, oggi macchinisti, capistazione e manovratori, malgrado il lavoro svolto con abnegazione e costretto a ricorrere sovente a prestazioni straordinarie, si ritrovano di nuovo tagliati fuori da possibili ricollocazioni. In modo sistematico e incomprensibile.

"Sono almeno tre anni - spiega ancora l'Associazione TrasportiAmo - che si discute della conversione della linea ferroviaria in tramvia, sistema che non prevede talune figure professionali. Atac sapeva, Roma Capitale sapeva, la politica sapeva e i sindacali pure, ciò nonostante hanno fatto spallucce, e avallato accordi interni che permettessero la formazione di nuovi macchinisti con personale al di fuori degli esercizi metroferroviari.

Decisioni che stanno saturando l’organico sia nelle linee metropolitane (A e B/B1) che nelle ferrovie ex-concesse e impediscono, conseguentemente, il trasferimento del personale in forza sulla Giardinetti, segnato, stremato e stressato dalle condizioni della linea, che, anzianità di servizio alla mano, avrebbe tutti i diritti per ambire a quei posti. Cosa gli aspetta adesso?

Quella attuata dall’Azienda, con il silenzio/assenso della politica e l’avallo di talune Organizzazioni Sidancali, è quanto di peggio si potesse fare. L’Associazione TrasportiAmo - conclude la nota - è affianco ai Lavoratori per i giusti diritti che devono essere rispettati. E continua la propria battaglia affinché la Roma-Giardinetti diventi una linea ed efficace per la mobilità del quadrante Casilina".

Lo stop alle corse del 'trenino giallo' ha trovato l'attacco del segretario della Lega Matteo Salvini: "Altro fallimento del sindaco più incapace della storia di Roma, altri disagi per i cittadini. Giovedì - dichiara il leader del Carroccio - tornerò ad Ostia, dove migliaia di residenti sono abbandonati e dimenticati. Al lavoro per offrire ai Romani un futuro migliore".