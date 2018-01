Roma-Lido: rami sui binari e tratta bloccata per un'ora

Rami caduti sui binari e Roma-Lido bloccata. Ben tre gli episodi. E' quanto successo oggi 17 gennaio. Intorno alle 12:30 circa, Atac ha comunicato la sospensione della tratta, in entrambe le direzioni, tra Lido Centro ed Eur Magliana. L'azienda dei trasporti romana, in attesa della rimozione dei rami, ha quindi attivato bus sostitutivi per un'ora. La situazione è tornata alla normalità per le 13:30

I rami sono caduti uno all'ingresso della stazione di Magliana, uno prima di Casal Bernocchi e l'ultimo all'imbocco di Acilia. Non è la prima volta che si verifica un evento simile. Nel solo 2017 sono sei gli episodi simili. Ad agosto, per esempio, tre episodi in pochi giorni. Il primo il sei agosto, con la sospensione della tratta per un'ora tra Lido Cento e Colombo, il secondo il 13 all'altezza Stazione Lido Centro, quindi il giorno dopo alla stazione Magliana. L'ultimo, in ordine di tempo, il 23 ottobre.

Disagi anche al traffico degli autobus. Le linee 03- 065 e 08 (Roma Tpl), in entrambe le direzioni, da via Monti San Paolo deviano in via di Acilia, via Prato Cornelio e via di Macchia Palocco per caduta albero in via di Macchia Saponara (qui la notizia).