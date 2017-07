Incendio a Casal Bernocchi, interrotta la Roma-Lido

Linea interrotta nel pomeriggio sulla ferrovia Roma-Lido per un grosso incendio che si è sviluppato all'altezza di Casal Bernocchi. Ad andare a fuoco delle sterpaglie, a ridosso del campo sportivo, tra via Giovanni Andrea Scartazzini e via Egidio Garra. I vigili del fuoco sono sul posto con due squadre per spegnere il rogo. Presente anche il personale della Protezione civile The Angels.

Intorno alle 16 il servizio della Roma-Lido è stato interrotto sull'intera tratta che collega il centro di Roma con il suo litorale. Atac ha messo a disposizione un servizio bus sostitutivo. Intorno alle 17.30 la circolazione è stata ripristinata.

L'incendio è stato domati intorno alle 17 e l'emergenza è cessata lasciando campo libero ai vigili del fuoco per la bonifica della zona. Non si registrano feriti.