Ostia: cade albero sui binari, linea Roma-Lido ferma un'ora e mezza

Cambiano le fermate ma non il risultato. Ad una settimana esatta dal crollo di un albero sui binari della Roma-Lido un altro cedimento, sempre di domenica, e sempre sulle rotaie del trenino che collega la Capitale ad Ostia. Lo rende noto RomaMobilità: "Servizio ferroviario interrotto da Lido Centro a Colombo per caduta albero su binari altezza Stazione Lido Centro". Riattivata dopo circa venti minuti, la linea è stata poi nuovamente bloccata, per consentire la rimozione della pianta da parte dei vigili del fuoco. Quindi l'attivazione del servizio di bus navetta sostitutivi tra Lido Centro e Colombo. Alle 17:30 la linea è tornata progressivamente alla normalità.

Da Stella Polare a Lido Centro

Secondo i primi accertamenti il crollo dell'albero non avrebbe coinvolto nessuno. Inevitabile però l'interruzione della linea, per consentire l'intervento dei tecnici. Domenica 6 agosto il trenino rimase fermo circa un'ora.

Albero caduto a Monteverde

Dai binari alle strade diverso lo scenario ma simile il risultato. E' infatti del tardo pomeriggo di ieri un altro crollo di un albero di alto fusto, con un platano alto circa venti metri venuto giù in viale Trenta Aprile a Monteverde. Sulla stessa strada, il 28 giugno era stata la volta di un'altra pianta, in quel caso rimase distrutta una vettura e venne danneggiata una palazzina che si trovava dall'altro lato della strada dove cadde l'albero.

