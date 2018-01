Guasto alla linea elettrica: ferma la Roma Lido, attivati i bus sostitutivi

Roma Lido ferma e disagi per gli utenti del trenino che collega il litorale lidense alla Capitale. Lo stop intorno alle 15:30 di oggi 18 gennaio causa "guasto tecnico alle rete elettrica di alimentazione". Per questo è stato interrotto il servizio fra le stazioni Lido Centro e Roma Porta San Paolo, in entrambe le direzioni di marcia. Come informano da Atac, sono stati quindi attivati i bus sostitutivi da Magliana a Lido Centro. Le navette partono da piazzale di Val Fiorita e da piazzale della Stazione del Lido. I pendolari possono utilizzare in sostituzione la linea B e B1 della metropolitana nella tratta Eur Magliana - Porta San Paolo, (direzione Rebibbia-Jonio) scendendo alle fermate Eur Magliana e Piramide.