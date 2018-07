Guasto ad un treno sulla Roma-Lido: evacuati i passeggeri, tratta di linea interrotta due ore

Inizio mattina con disagi per i passeggeri che si stavano recando con la Roma-Lido sul litorale romano per questa prima domenica di luglio con gli stessi evacuati in seguito ad un guasto sul treno sul quale si trovavano. Il problema a bordo di un convoglio che viaggiava in direzione della stazione Colombo. Alle 7:50 il "guasto tecnico", con il treno fermo alla stazione Acilia ed i passeggeri fatti scendere dal personale Atac. Con il mezzo fermi sui binari, si è resa necessaria l'interruzione di un tratto di linea, prima tra Acilia e Lido Centro e poi da Lido Centro a Colombo.

Guasto Roma-Lido domenica 1 luglio

Attivati i bus sostitutivi prima fre le stazioni Acilia e Colombo e poi nella tratta Lido Centro - Colombo, il treno fermo per il guasto è stato poi movimentato. Liberati i binari la tratta è stata riattivata intorno alle 10:10.