Metro C: la tratta è ancora guasta, stop tra Pantano e Grotte Celoni per due ore

Ancora un guasto alla linea della Metro C di Roma. Per un intervento tecnico alla stazione Pantano, è interrtto il servizio lungo la tratta Pantano-Grotte Celoni in entrambe le direzioni.

A comunicarlo, dalle 12 di oggi, è Atac che ha istituito un servizio sostitutivo. Regolarmente attiva tratta San Giovanni - Grotte Celoni in entrambe le direzioni. Alle 14 la situazione è tornata alla normalità. Lo scorso maggio un guasto alla stazione Malatesta limitò la tratta per 3 ore. Prima ancora, stessi disagi, con gli utenti costretti a vivere una vera e propria odissea.