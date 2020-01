Metro C, si rompe un treno e la tratta si blocca: attivati i bus navetta

Mattinata di disagi per gli utenti della Metro C che, dalle 9:50 del 27 gennaio, hanno dovuto fare i conti con l'interruzione della tratta per un treno guasto alla stazione di Malatesta.

Atac, per permettere la rimozione del convolio, ha dovuto interrompere la circolazione tra San Giovanni e Centocelle istituendo un servizio bus navette alternativo. Attiva, invece, la tratta tra le stazioni Pantano e Centocelle.

#info #atac Metro C - circolazione attiva tra le stazioni Pantano e Centocelle, servizio sostitutivo tra San Giovanni e Centocelle (guasto tecnico a treno alla stazione Malatesta) seguono aggiornamenti #roma — infoatac (@InfoAtac) January 27, 2020