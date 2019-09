Metro C, guasto e tratta ferma tra San Giovanni e Centocelle

Ancora una giorna da incubo in Atac. Dalle 13 di sabato 14 settembre, la Metro C si è bloccata nella tratta San Giovanni-Centocelle (in entrambi i sensi di marcia). A darne notizia è la stessa azienda di trasporti di Roma. La motivazione è un "guasto tecnico agli impianti di circolazione".

Il disservizio arriva il giorno dopo i problemi nella Metro B. Ieri, infatti, per tre ora la linea tra Policlinico e San Paolo è stata ferma con i passeggeri fatti evacuare e costretti a muoversi a piedi sui binari, e un disabile rimasto bloccato sul treno alla fermata Cavour.

Il giorno prima ancora, invece, la notizia della chiusura delle indagini della Procura sugli incidenti nelle scale mobili aperte un anno fa, con tre dipendenti Atac e uno di Metroroma sospesi per un anno e 11 indagati. Tutti accusati di "frode nelle pubbliche forniture e di lesioni personali colpose gravi". Una 24 ore da incubo per l'azienda dei trasporti capitolina.

