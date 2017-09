Metro C: stop ai treni nel week end, attivi bus sostitutivi

Sabato 9 e domenica 10 settembre la Metro C non sarà attiva. Per consentire i collaudi della stazione San Giovanni il servizio sarà sospeso. Nell'ambito dei lavori per realizzare il nodo di scambio tra le linee della metropolitana A e C, infatti, il servizio della terza linea della metropolitana sarà sospeso sull'intera tratta Pantano-Lodi.

A comunicarlo sono Atac e il Comune di Roma. "La chiusura - spiega il Campidoglio - servirà proprio a testare la circolazione dei treni sull’intera tratta ed è un ulteriore passo in avanti verso il miglioramento del trasporto pubblico".

"L'interruzione della Linea C nel fine settimana è resa necessaria - spiega Linda Meleo, assessore alla Città in movimento - per l'avvio di test e prove sul campo, fra cui la circolazione dei treni su tutta la linea Pantano-San Giovanni. La ripresa del regolare esercizio è prevista per lunedì mattina, 11 settembre. Intanto proseguono spediti i lavori del cantiere della stazione a San Giovanni, interventi necessari per completare il nodo di interscambio tra la Metro A e la Metro C".

Le linee di bus MC2 (San Giovanni-Lodi-parco di Centocelle) e MC5 (San Giovanni-Lodi-via Casilina-Pantano), che tutte le sere (dalle 20,30 alle 23,30), sino al 27 ottobre, sostituiscono i treni della metro C, nel weekend del 9 e 10 settembre saranno in strada tutto il giorno.