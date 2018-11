Guasto agli impianti in stazione: interrotta tratta della linea C della metro

Metro C interrotta fra le stazioni Giardinetti e Pantano-Monte Compatri a causa di un "guasto agli impianti di stazione Grotte Celoni". Lo rende noto InfoAtac, pertanto dalle 17:45 circa di domenica 25 novembre il servizio è stato limitato nella tratta compresa fra San Giovanni e Torrenova.

In corso di attivazione, il servizio sostitutivo dei bus navetta, con partenza dalla stazione di Giardinetti. Effettua fermate nei pressi delle stazioni lungo la via Casilina. In alternativa è possibile utilizzare linee 053-107-051-555.