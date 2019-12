Metro C: guasto in stazione, servizio interrotto e bus sostitutivi

Disagi stamattina 24 dicembre per i viaggiatori della metro C di Roma alle prese con un guasto tecnico. Come informa Atac sui canali online, "per guasto alla stazione Graniti" la circolazione è "divisa in due servizi: San Giovanni-Grotte Celoni e Grotte Celoni-Pantano. È necessario, per proseguire il viaggio, il trasbordo a Grotte Celoni".

Al fine di ovviare ai disagi la tratta interrotta (Pantano-Grotte Celoni) è stata sostituita da bus. Possibile utilizzare anche linea 107. Servizio attivo nella tratta San Giovanni-Grotte Celoni.