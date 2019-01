Guasto sulla metro C: tratta interrotta e bus sostitutivi in strada

Metro C ferma nel primo pomeriggio di venerdì 11 gennaio. Come comunica InfoAtac l'interruzione si è resa necessaria per "problemi tecnici". Pertanto fra Grotte Celoni e Pantano-Monte Compatri il servizio è stato bloccato con l'attivazione del servizio sostitutivo su gomma. Il guasto tecnico in entrambe le direzioni di marcia.

Una giornata di passione per i pendolari che utilizzano i mezzi su rotaie. Da giovedì 10 gennaio infatti sono sospesi anche i tram della linea 2, mentre i tram delle linee 3 e 19 sono invece limitati nel percorso. Il motivo è riconducibile ad un corto circuito avvenuto ieri mattina quando un cavidotto interrato in via Flaminia, all'altezza di via Donatello, si è bruciato. All'interno dello stesso risultano cavi di pertinenza Atac e così la tratta dei tram è stata bloccata.

I tram, tornati a circolare normalmente nel pomeriggio di ieri, sono stati però nuovamente fermati. La linea 2 è quindi sostituita da bus sull'intera tratta. Le linee 3 e 19 sono invece limitate a piazza Galeno, con l'attivaizone del servizio navetta nel tratto Galeno-Risorgimento (qui il link alla notizia).