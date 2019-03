Guasto tecnico sulla Metro C: linea interrotta due ore fra Grotte Celoni e Alessandrino

Disagi sulla linea C della metro interrotta due ore fra Grotte Celoni e Alessandrino "causa guasto tecnico". Il problema poco dopo le 7:00 di sabato 1 marzo ha determinato il blocco della tratta in entrambe le direzioni. Come informa Atac sono stati attivati i bus sostitutivi. In alternativa è possibile utilizzare anche la linea 106. Come informa InfoAtac il guasto è stato risolto poco dopo le 9:00, con la linea tornata progressivamente alla normalità.

Nessun problema sul resto della linea con il servizio attivo nelle tratte Pantano-Grotte Celoni e Alessandrino-San Giovanni.