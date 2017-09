Metro B bloccata: guasto tecnico e tratta in tilt

Serata di disagi sulla metro B. Dalle 19:30 la tratta è bloccata per un guasto tecnico non meglio precisato. La linea è interrotta tra Castro Pretorio ed Eur Magliana con l'attivazione di bus navetta.



Regolare la tratta Eur Magliana e Laurentina, e Castro Pretorio con Jonio(B1)/Rebibbia. A dare l'annuncio l'altoparlante Atac: "Si prega la clientela di lasciare la stazione. Ci scusiamo per il disagio".

Per oltre mezz'ora però, come riferito a RomaToday da numerosi testimoni, i bus sostitutivi, nonostante l'annuncio di Atac, non si sono visti. A passare sono solo i normali autobus di linea. Utenti e turisti, infuriati, occupano i marciapiedi per centinaia di metri ai piedi dell'Anfiteatro Flavio speranzosi di un "passaggio" di fortuna offerto dell'azienda di trasporti romana. Solo alle 20, accolti dalle proteste degli utenti, sono poi arrivati i bus navetta.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Ci hanno fatto stare 20 minuti fermi con la metro bloccata, poi alla fine ci hanno fatto scendere. Tutto in italiano per buona pace della maggioranza dei turisti. Qui paghiamo l'abbonamento ma nessuno ci tutela", racconta un utente a RomaToday.